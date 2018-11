“Cyberbullismo”: un manuale per le famiglie

PISA – I bulli nascono prima online o la rete è solo uno strumento che amplifica un fenomeno preesistente? Come tutelare i giovani di fronte a queste nuove, sempre più virali, forme di prevaricazione? Ne parleranno Simone Cosimi e Alberto Rossetti, autori del volume “Cyberbullismo” (Città Nuova, 2018), domenica 11 novembre alle ore 13 nella Sala Blu del Palazzo dei Congressi (via G. Matteotti, 1) in occasione dell’edizione 2018 del Pisa Book Festival.

Il cyberbullismo è qualcosa di più dell’evoluzione del bullismo. Non è uno scherzo, un litigio sporadico, un’incomprensione, ma un fenomeno molto complesso e articolato. Ci sono atti di bullismo che vengono compiuti solo ed esclusivamente per diventare “cyber”, dimenticando le sofferenze delle vittime, sovrapponendo realtà e finzione.

“Cyberbullismo” è un manuale snello, adatto a tutti, che parte dall’indagine e dalla non semplice definizione del bullismo in rete e da cosa lo differenzia da quello offline: come nasce, come si propaga, come colpisce. Dai casi giornalistici più significativi degli ultimi anni fino ai consigli pratici per conoscerlo e arginarlo.

Simone Cosimi è giornalista professionista, collabora con numerose testate nazionali fra cui La Repubblica, D, Dlui, Wired, VanityFair.it. Con Alberto Rossetti è autore del libro “Nasci, cresci, posta. I social network sono pieni di bambini: chi li protegge?” (Città Nuova, 2017)

Alberto Rossetti è psicoterapeuta e psicoanalista. Si occupa della clinica dell’adulto e dell’adolescente. È membro della redazione Mama.mo.it e autore con Simone Cosimi del libro “Nasci, cresci, posta. I social network sono pieni di bambini: chi li protegge?” (Città Nuova, 2017)