Da lunedì 30 marzo la riorganizzazione dei presidi distrettuali

PISA – Da lunedì 30 marzo, via alla riorganizzazione delle attività dei presidi distrettuali della zona pisana.

Il presidio di via Garibaldi a Pisa sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19 e vi sarà istituita l’Unità speciale di continuità assistenziale (Usca) con orario 8:00 – 20:00 presso i locali dell’ambulatorio Invalidi civili.

Il presidio San Marco a Pisa sarà aperto il martedì e il venerdì in orario 7:30 – 13:00 e il giovedì in orario 13:00-19:00. I prelievi saranno effettuati martedì e venerdì dalle 7.30 alle 9.30. Il giovedì ambulatorio vaccinazioni pediatriche.

Il presidio di via Cilea (Cep) a Pisa sarà aperto il lunedì in orario 7:30-18:00 e il mercoledì in orario 7:30-13:00. I prelievi saranno effettuati lunedì e mercoledì dalle 7.30 alle 11.00. Lunedì mattina odontoiatria, pomeriggio ortopedia e oculistica. Mercoledì mattina odontoiatria. Gli altri ambulatori specialistici saranno organizzati: ortopedia giovedì mattina a Marina di Pisa; reumatologia martedì mattina in via Garibaldi; odontoiatria giovedì mattina a Cascina; consultorio immigrati presso il presidio di via Torino.

Il presidio di Marina di Pisa sarà aperto il martedì in orario 13:30 – 19:00 e il giovedì e il sabato in orario 7:30 – 13.00. I prelievi saranno effettuati giovedì e sabato dalle 7.30 alle 9.00. Giovedì mattina ortopedico. Gli altri ambulatori specialistici saranno così organizzati: cardiologia lunedì mattina in via Garibaldi, oculistica lunedì mattina in via Garibaldi.

Il presidio di Cascina sarà aperto il lunedì e il mercoledì in orario 7:30 – 19:00 e il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato in orario 7:30 – 13:00.

Il presidio di San Giuliano Terme è momentaneamente chiuso per permettere l’istituzione della Unità speciale di continuità assistenziale. Gli ambulatori specialistici saranno organizzati: neurologia 1° e 3° mercoledì del mese a Vecchiano con lo stesso orario; psichiatria martedì a Vecchiano con lo stesso orario; ortopedia mercoledì al CEP; cardiologia lunedì a Vecchiano con lo stesso orario; ginecologia trasferita a Pisa in via Torino. Il servizio farmaceutico è trasferito al presidio di San Marco il giovedì dalle 7.30 alle 12.30. Vengono mantenuti gli ambulatori dei medici di medicina generali e della continuità assistenziale.

Il presidio di Vecchiano sarà aperto il lunedì, il venerdì e il sabato in orario 7:30 – 13:00 e il martedì, mercoledì e giovedì in orario 7.30 – 19:00.

Si ricordano inoltre gli orari dei prelievi in alcune sedi territoriali: a Vicopisano sabato in orario 7.30 – 9.30; a Calci mercoledì in orario 7.30 – 9.30; a Fauglia giovedì in orario 7.30 – 9.30; a Lorenzana venerdì in orario 7.30 – 9.30.