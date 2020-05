Da Saint Gobain Glass le partizioni di vetro anti-Covid prodotte a Pisa

PISA – Nella situazione di emergenza sanitaria da Covid 19 in cui ci troviamo, è necessario ridurre al minimo e con tutti i mezzi possibili il rischio di contagio: le partizioni in vetro negli uffici e nei luoghi pubblici sono molto utili, oggi e nel prossimo futuro, per favorire la protezione contro la diffusione di virus e agenti patogeni.

E Saint-Gobain Glass, leader mondiale nel settore del vetro piano, insieme a Logli Massimo Saint-Gobain, azienda di Prato specializzata in sistemi e accessori per il fissaggio e l’assemblaggio di prodotti in vetro, ha messo a punto nel proprio storico stabilimento di Pisa diversi sistemi di protezione di sicurezza anti-Covid 19, adatti sia per gli spazi comuni e pubblici, dove si possono utilizzare barriere ed elementi di separazione, sia per gli uffici, dove è consigliabile fare uso di partizioni interne degli ambienti.

Le protezioni di sicurezza in vetro Saint-Gobain presentano diversi vantaggi:

sono del tutto trasparenti e sicure grazie ai processi di trasformazione di tempra e stratifica, che le rendono infrangibili. Hanno una superficie planare e liscia e mantengono inalterata la trasparenza nel tempo perché il vetro è più resistente ai graffi e non ingiallisce. Il vetro è quindi un materiale durevole;

la superficie liscia del vetro presenta proprietà igieniche che permettono di resistere ai micro organismi, che vengono eliminati con una semplice pulizia. Il vetro è definito anche un materiale inerte, perché poco ricettivo e poco veicolante di microbatteri e microrganismi di diversi ceppi, oltre a essere facile da pulire rispetto alle superfici di altri materiali di uso comune e presenti nelle nostre abitazioni e ambienti di lavoro. A questo proposito, occorre aggiungere che il vetro è un materiale inerte dal punto di vista chimico e biologico;

sono riciclabili al 100% e sono quindi eco-sostenibili;

non sono infiammabili.

Saint-Gobain Glass fornisce una vasta gamma di vetri per partizioni anti-Covid 19, con caratteristiche differenti. Ecco i principali:

– Planiclear Basic è un vetro chiaro, ha una superficie planare e liscia e mantiene un’estetica e una trasparenza inalterata nel tempo, è più resistente ai graffi e non ingiallisce;

– Diamant ha una superficie perfettamente liscia che, grazie alle proprietà extrachiare del vetro, garantisce la massima trasparenza e brillantezza. Inoltre offre anche un livello di fedeltà elevato dei colori e delle immagini;

– Timeless Duo è anticorrosione. Superficie perfettamente liscia e trasparente, la cui integrità è garantita nel tempo anche a seguito di pulizia/igienizzazione con prodotti chimici aggressivi (anticalcare).

Il sistema di fissaggio Logli Massimo Saint-Gobain può essere in tre varianti: Easy, Practic, Invisible/Invisible PH.

E il design del vetro declinato in quattro tipologie: solo vetro, vetro con fessura passa documenti, vetro fessure passadocumenti e passaparole, vetro con solo fessure passaparole.

E’ possibile collegare più elementi tra loro per rispondere alle esigenza di collegare postazioni contigue, grazie ad appositi giunti a “T”. Per avere, altrimenti, superfici perfettamente continue e lisce, si possono usare profili di raccordo bioadesivi in policarbonato.

