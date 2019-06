Dai campi solari al podio: gli atleti del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco vincono a Firenze

PISA – Si è svolta a Firenze sabato 22 giugno l’ultima tappa della Coppa Toscana Sprint, dopo Limite e Pontedera.

Presenti anche i giovanissimi della Billi Masi che si sono cimentati in un percorso di 250 metri: quattro gli equipaggi che si sfidavano ogni volta per passare poi ai quarti, alle semifinali e alle finali.

Quasi tutti i nostri ragazzi hanno sostenuto le gare fino alle semifinali; Elia Pellegrini è arrivato in finale nel 7,20 allievi B1 e un altro risultato importante è quello di Luigi Pilone che è arrivato primo nel 7,20 allievi A maschile.

Sia Elia che Luigi si sono avvicinati al canottaggio proprio con i campi solari organizzati dalla Società BIlli Masi, che sono ripartiti lunedì 18 giugno e che andranno avanti fino a settembre.

“Siamo soddisfatti dei risultati – ha dichiarato Alessandro Simoncini – abbiamo notato considerevoli miglioramenti: anche se non sono arrivati in finale, i ragazzi si sono comunque qualificati tra i primi equipaggi in Toscana. Questo fa ben sperare anche in vista dei prossimi impegni, in particolare quello del 5, 6 e 7 luglio al Festival dei giovani l’appuntamento più importante per le categorie giovanili”

Ricordiamo che i campi solari andranno avanti fino al 2 agosto e poi di nuovo dal 2 settembre al 13 settembre.

I campi solari si svolgono presso la base nautica di Lungarno Guadalongo n° 7 a Pisa. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla caserma dei Vigili del Fuoco chiamando il numero 050941912 oppure chiamare Alessandro al numero 3421022582 o ancora Massimo al 338 6032069. C’è anche la possibilità di mandare un’email all’indirizzo vvfcanottaggiobilli@gmail.com.