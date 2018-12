Dal 18 Dicembre Sala Delle Baleari sarà la sede definitiva per le riunioni del Consiglio Comunale. Il 21 e 22 dicembre il voto sul Bilancio di Previsione

PISA – Un vero e proprio tour de force incombe su i consiglieri comunali. A partire da martedì 4 dicembre, le sedute del Consiglio Comunale, convocate dal Presidente Alessandro Gennai e previste per questo stesso mese di dicembre, saranno ben 4.

Si inizia martedì 4 dicembre (dalle 14,30 Sala Regia del Comune) per poi continuare con martedì 18 dicembre e, infine, terminare, con venerdì 21 e sabato 22 dicembre. Queste ultime due sedute del Consiglio Comunale, sono tutte dedicate al Bilancio di Previsione. Da sottolineare che la seduta di sabato 22 dicembre, proprio per questo motivo, è stata convocata senza un termine per la conclusione dei lavori, cioè ad oltranza dei lavori.

Inoltre, a partire dalla seduta di martedì 18 dicembre tutte le sedute del Consiglio Comunale si svolgeranno in quella che dovrebbe poi diventare la sua sede definitiva, cioè Sala Delle Baleari, che tra l’altro, per l’occasione, sarà allestita con nuovi impianti digitali.

Tutte queste sedute del Consiglio Comunale saranno trasmesse in diretta streaming.

Per quanto riguarda, invece, gli argomenti che saranno affrontati nella seduta di martedì 4 dicembre, del Consiglio Comunale, si parte con i minori ricavi del People Mover. Il consigliere Ciccio Auletta (Diritti in comune) su questo argomento ha presentato un question-time a cui gli risponderà il Sindaco Michele Conti.

Su questa stessa questione, occorre anche registrare un ordine de giorno della Commissione Urbanistica del Comune che chiede, tra l’altro, un riassetto del parcheggio per ospitare bus turistici e una migliore segnaletica. Il Presidente di questa Commissione è il consigliere Maurizio Nerini (Noiadessopis@-Fdi).

Successivamente, i consiglieri comunali discuteranno, grazie ad una interrogazione del consigliere Marco Biondi (Pd), dell’ex Chiesa di San Bernardo nel quartiere di San Martino, “A quando i lavori di restauro?, chi attualmente la gestisce?” a cui gli risponderà l’assessore Andrea Buscemi.

I consiglieri comunali si confronteranno, inoltre, grazie ad una interrogazione del consigliere Matteo Trapani (Pd) delle ordinanza sindacali antidegrado (gli risponderà l’assessore Giovanna Bonanno) e grazie questa volta, ad una interrogazione del consigliere Marco Biondi (Pd), della variante urbanistica dello Stadio Comunale di Porta a Lucca. A questa ultima interrogazione risponderà l’assessore Massimo Dringoli.

I consiglieri comunali, infine, voteranno la proposta della Giunta guidata da Michele Conti sulla permuta di alcuni palazzi tra il Comune di Pisa e il Demanio dello Stato.

Il Comune di Pisa, in particolare, cederà la sede dei Carabinieri di Via Guido Da Pisa e la sede attuale dell’avvocatura del Comune di Pisa, in Via Della Scuola, entrambi nel quartiere di San Francesco, e acquisirà dal Demanio Palazzo Mosca su lungarno Pacinotti.