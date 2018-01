Dal 2 Gennaio il servizio dei medici si svolge alla “Casa della Salute”. Lo comunica il Sindaco di Volterra

VOLTERRA – Il sindaco di Volterra Marco Buselli, ha comunicato, in seguito alla lettera inviata al Comune lo scorso 21 dicembre dal dottor Paolo Fidanzi dove si trasmetteva la conclusione del servizio dei medici al ‘Punto Sanità’, che a partire dal 2 gennaio, sarà spostato alla Casa della Salute.

«Se si vuole rivedere la bozza di comodato, e con l’assessorato alle politiche sociali siamo già al lavoro per farlo, non si mettono in campo iniziative unilaterali, creando concretamente difficoltà alla cittadinanza. La prima riunione tra Comune e medici di famiglia è andata deserta – spiega il sindaco – Il Comune di Volterra ha contestualmente sospeso il servizio accessorio di consegna delle ricette presso la Bottega della Salute, istituito proprio per migliorare il servizio principale, ossia quello determinato dalla presenza dei medici di famiglia in Via Roma. Il Comune ha fornito, in un immobile prestigioso come Palazzo Fattorini in Via Roma, locali ed ambulatori a titolo gratuito. Ai medici non vengono richieste più neanche le utenze. E’ stato inoltre istituito un servizio accessorio, quello della Bottega della Salute, che funziona. Se ci sono ulteriori richieste sul contratto, se ne parla. Ma la terza lettera consecutiva in questi anni, sempre finalizzata a chiudere il Punto Sanità in Via Roma, non è certo una buona idea. Nonostante ciò, siamo disposti a confrontarci e rivedere ulteriormente alcuni aspetti del contratto. Ma tutto questo senza diktat o colpi di testa. Gli uffici sono già al lavoro per rivedere il contratto ove possibile e riaprire il servizio, che è indispensabile per la cittadinanza. Faremo questo di concerto con Asl e Sds. Se anche questo non basterà, saremo di fronte ad una presa di posizione inopportuna ed unilaterale, che saranno i cittadini in primis a giudicare con i propri occhi».