Dal derby con la Lucchese “Il Pisa sei tu!”. Nuova promozione sui biglietti per le gare casalinghe

PISA – Si rinnova la speciale iniziativa promozionale “Il Pisa 6 Tu”.

Avvalendosi di questa promozione, i tifosi nerazzurri potranno quindi acquistare i biglietti validi per le prossime 6 partite casalinghe del Pisa usufruendo di un prezzo scontato. La promozione sarà valida per le gare interne con Lucchese, Alessandria, Piacenza, Carrarese, Pro Piacenza e Pontedera.

Questi i prezzi

TRIBUNA SUPERIORE: 180 euro

TRIBUNA INFERIORE: 120 euro

GRADINATA: 85 euro

CURVA NORD: 55 euro

I pacchetti in promozione sono già disponibili solo ed esclusivamente presso il Pisa Point: basterà presentarsi muniti di un valido documento di identità o della fotocopia dello stesso (i documenti validi sono la Carta di identità, il Passaporto o la Patente di Guida). Al momento dell’acquisto dei biglietti in promozione si riceverà il biglietto per la prima partita in calendario che varrà anche da ricevuta per il ritiro dei restanti tagliandi.

Ricordiamo che il settore di Curva Nord risulta essere già esaurito!

Attenzione!

1) Non saranno applicate riduzioni

2) I biglietti relativi alla promozione non potranno in alcun modo essere ceduti a terzi

3) In caso di smarrimento dei biglietti relativi alla promozione si perderà automaticamente il relativo diritto

4) I biglietti relativi alla promozione non saranno in alcun modo rimborsati