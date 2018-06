Dal filler alla luce pulsata: la rivoluzione della bellezza passa dall’alleanza fra medicina e odontoiatria estetica

PISA – Dall’aumento del turgore delle labbra alla riduzione dei solchi fra naso e labbra, sempre più studi dentistici integrano la propria offerta terapeutica con trattamenti estetici finalizzati a migliorare l’estetica del volto nel suo insieme.



Una pratica sempre più frequente che, unita alla crescita del numero di pazienti che decidono di avvalersi di queste terapie, conferma la bontà della sinergia tra odontoiatria e medicina estetica. Due discipline alleate con il comune scopo di migliorare l’aspetto estetico dei denti, dei tessuti orali e, in generale, del volto sia femminile che maschile.

La salute della bocca abbinata ad un bel sorriso è sempre più alla portata dei cittadini, grazie ai progressi della tecnologia che rendono accessibile, economico e soprattutto poco invasivo il ricorso ai trattamenti più conosciuti. Non è facile orientarsi tra questa tipologia di interventi, di cui spesso abbiamo una conoscenza superficiale: scopriamo allora quali sono i più conosciuti, in cosa consistono e in che casi possono esserci utili.

Il filler contro l’età

Il Filler è un trattamento anti–age che prevede delle iniezioni sottocutanee assolutamente indolori di acido ialuronico, per attenuare le rughe d’espressione e donare pienezza alle labbra, correggendone il profilo con un effetto assolutamente naturale. L’acido ialuronico è uno zucchero naturalmente prodotto dall’organismo, biocompatibile e del tutto atossico, che si è rivelato estremamente efficace per nascondere le rughe intorno alla bocca e migliorare l’aspetto delle labbra.

Ossigenoterapia per tonificare la pelle del viso

L’ossigenoterapia ripristina l’equilibrio di ossigeno nei tessuti, stimolando una sana rigenerazione e tonificazione della pelle del viso. Si tratta di un trattamento sicuro ed indolore, davvero poco invasivo: sono sempre più coloro che lo utilizzano per contrastare l’invecchiamento della pelle.

Radiofrequenza: la tecnologia al servizio del lifting

La radiofrequenza è un trattamento innovativo che, sfruttando la sinergia bipolare di onde ad alta frequenza, stimola la produzione di calore negli strati più profondi dell’epidermide. Il risultato è un effetto lifting naturale, con la pelle che risulta visibilmente più tonica e compatta. Gli esperti confermano che poche sedute sono sufficienti per contrastare il rilassamento cutaneo e la comparsa dei primi segni del tempo.

Biorivitalizzazione per un’idratazione naturale

La biorivitalizzazione è una tecnica anti–age in grado di rallentare l’invecchiamento cutaneo contrastando l’azione dai radicali liberi, stimolando la produzione di collagene e favorendo la naturale idratazione della pelle. Un viso dall’aspetto fresco e riposato è la cornice perfetta per un sorriso sano.

Luce pulsata per combattere le macchie cutanee

Si sente spesso parlare di Luce Pulsata. Si tratta di un trattamento che, mediante impulsi di luce ad alta intensità, regolabili a seconda del tipo di pelle da trattare, aiuta a ridurre rughe e macchie cutanee. È spesso utilizzata anche per eliminare i peli superflui.

Medicina estetica ed odontoiatria a Pisa

Sono molti gli studi dentistici che stanno muovendo in questi anni i primi passi nell’ambito della medicina estetica. Una delle realtà di Pisa che per prime ha deciso di investire in questo settore è lo Studio Sergio Bellemo Dental Division che si avvale oggi di tecniche operative all’avanguardia e strumentazioni di ultima generazione, capaci di garantire un effetto lifting non invasivo e indolore, senza ricorrere alla chirurgia.

Lo studio ad esempio è l’unico oggi in zona a poter disporre di uno strumento come l’HIFU (High Intensity Focused Ultrasound), l’alternativa non invasiva al lifting chirurgico. Questa tecnica permette di eliminare adiposità e cumuli di grasso localizzato rimodellando il corpo, grazie a ultrasuoni focalizzati che agiscono direttamente negli strati profondi della pelle. Una grande differenza rispetto all’utilizzo di strumenti invasivi come il laser.

Presso lo Studio Bellemo di Pisa è possibile sottoporsi anche ad altri trattamenti di medicina estetica come la radiofrequenza con elettroporazione, l’ossigenoterapia e il soft lifting, accanto alle terapie di odontoiatria estetica e cosmetica, come lo sbiancamento dentale, l’ortodonzia Invisalign, le ricostruzioni estetiche e l’applicazione di faccette in ceramica sulla superficie dei denti.

La rivoluzione del settore medico estetico passa dall’innovazione tecnologica: grazie a questa oggi non è più una ristretta cerchia di VIP a poter ricorrere a questo tipo di trattamenti. Servizi alla portata di tutte le tasche, decisamente poco invasivi ma capaci allo stesso tempo di restituire il piacere di un sorriso sano ad ogni età. Perché rinunciare?