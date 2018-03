Daniele Mannini: “Non abbiamo espresso quello che volevamo…”

PISA – Capitan Daniele Mannini scende in sala stampa affranto dopo la sconfitta contro la Carrarese.

di Antonio Tognoli

“La cosa che più ci fa male è non essere riusciti a dare un seguito alla vittoria di Pistoia, ma non me la sento di analizzare la partita. Non abbiamo espresso quello che volevamo e faccio fatica ad esprimermi in merito e a pensare come quattro giorni prima ho visto una squadra totalmente differente rifacendo un altra buona prestazione”.

“Non è facile inanellare due-tre successi e non riesco a pensare adesso ai play-off perché sono ancora lontani. Piuttosto bisogna cercare di ricaricare le pile in vista delle prossime gare”