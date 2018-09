Daniele Meucci alla Pisa Half Marathon 2018. Il video

PISA – In vista del consueto appuntamento con la “Cetilar Pisa Half Marathon“, che quest’anno si svolgerà il prossimo 14 ottobre, è stato presentato questa mattina agli Organi di Informazione il video promozionale della manifestazione, curato dall’Associazione “Per Donare la Vita onlus”, rappresentata dal Professor Ugo Boggi, e che vede quale protagonista l’atleta pisano Daniele Meucci, Campione europeo di Maratona alla Rassegna Continentale di Zurigo ’14.

di Giovanni Manenti

Il video di Daniele Meucci

Il video, oltre ad evidenziare le bellezze della nostra città, dalla Tenuta di San Rossore, alla Cittadella, Chiesa della Spina, Piazza dei Cavalieri per poi concludersi nello scenario unico al mondo di Piazza dei Miracoli, si prefigge anche lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle donazioni, elemento indispensabile per poter addivenire ad interventi chirurgici di trapianto per salvare altre vite umane

La manifestazione, la cui presentazione ufficiale per quanto riguarda l’aspetto strettamente sportivo si terrà il prossimo 9 ottobre in prossimità dell’evento, conta di giungere alla presenza di oltre 2000 partecipanti per la gara competitiva sui 21,097 chilometri come previsto dalle norme FIDAL, mentre altrettanti iscritti dovrebbero essere in grado di prendere il via alla “Stracittadina”, un percorso attorno le mura con tre chilometraggi diversi (di 3, 7 e 15 km., rispettivamente….), a disposizione di coloro che vorranno fare da contorno ad un evento che ha come tema lo Sport, la salute e la solidarietà.

“Quella per la Maratona – afferma il Prof. Ugo Boggi – è una passione nata dopo aver eseguito un trapianto su di un paziente che poi, dopo l’intervento, partecipò ad una corsa e da allora ho realizzato come anche dagli eventi sportivi si potessero ottenere donazioni per favorire lo sviluppo e la ricerca nell’ambito oncologico. Il rapporto con Daniele Meucci è unico, si tratta di una persona di uno spessore umano e professionale di eccellenza, si è prestato a girare il video promozionale della gara di Mezza Maratona in programma il prossimo 14 ottobre. Purtroppo non ha potuto partecipare causa una polmonite ai recenti Europei di Berlino dove avrebbe dovuto difendere il titolo di Zurigo ’14, ma ci fa immenso piacere il fatto che abbia deciso di tornare alle gare proprio in occasione della nostra manifestazione, a cui faranno da contorno anche Stefano La Rosa ed Johannes Chiappinelli che, assieme a Meucci, rappresentano il top della Maratona azzurra. Il nostro messaggio da veicolare in merito alla donazione, attraverso anche la partecipazione di atleti che hanno subito un trapianto di organi od operazioni oncologiche, ma è evidente che senza donazioni – sia di organi che economiche – la medicina può fare ben poco, ed ecco pertanto la necessità di sensibilizzare il più possibile la cittadinanza”, conclude il Dott. Ugo Boggi.

“Voglio evidenziare – afferma Paolo Pesciatini – come non possiamo che essere fieri di questa opportunità dove Pisa eccelle anche coniugando Sport, solidarietà e promozione, cosa quest’ultima che è importante per la città e che il video di cui è protagonista un Campione come Meucci mette in risalto le relative bellezze, ed ha messo in luce l’importanza valoriale di questa manifestazione che unisce Sport e solidarietà”.

“Ringrazio il Prof. Boggi – dice il Sindaco Michele Conti – per tutto quanto fa per la nostra città sia dal punto di vista professionale che per il contributo dato all’organizzazione dell’evento”.