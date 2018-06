Daniele Vantaggiato chiarisce: “Non potrei mai andare a Pisa”

PISA – Riguardo alle notizie apparse in questi giorni sulla carta stampata locale e riguardanti un possibile approdo in maglia nerazzurra del bomber del Livorno Daniele Vantaggiato, il giocatore soprannominato il “Toro” e originario di Brindisi, ha voluto chiarire brevemente dalle colonne del suo profilo “Solo Daniele Vantaggiato” la propria posizione in merito.

di Maurizio Ficeli

“Non so cosa succede a Livorno – esordisce così l’attaccante brindisino – ma vorrei solo chiarire un punto: non andrei mai a Pisa perché comunque per quattro anni ho scelto Livorno e non potrei mai tradire ne me stesso ne voi!!”.

Queste parole di Vantaggiato metterebbero chiaramente una pietra tombale su un possibile suo approdo all’ombra della Torre Pendente.