Danilo Soddimo: “Cremona nel cuore, darò tutto per il Pisa”

PISA – Parla attraverso la sua pagina Facebook il neo attaccante nerazzurro Danilo Soddimo che già da una settimana si allena con i nuovi compagni.

“Come sapete, quando parlo lo faccio con il cuore e non per circostanza… per me non è stato abbastanza questo tempo per regalare quello che volevo ai nostri tifosi e al cavaliere… ma questa città la porterò sempre nel cuore perché ha fatto parte della mia vita e mi ha fatto conoscere persone speciali con le quali ho condiviso tanti momenti… Grazie ai miei compagni di squadra che per me sono stati importantissimi in questo percorso e ringrazio tutta la società @usccremonese calcio e un GRAZIE speciale va al cavaliere G.Arvedi per avermi dato l’onore di lottare per questa maglia… un abbraccio a tutti i tifosi grigiorossi. Da oggi inizia un’altra esperienza… bella che mi GARBA e mi entusiasma, una società Seria con ambizioni e là genuinità che piace a me, darò tutto come sempre per i miei compagni e la città, ringrazio il Pisa Sporting club e il direttore Roberto Gemmi per la fiducia e la stima prima come uomo e poi come calciatore. FORZA PISA 🖤💙”.