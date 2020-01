Danilo Soddimo: “Pisa piazza entusiasmante. Daremo fastidio a tutti”

PISA – Parla il nuovo acquisto del mercato di gennaio Danilo Soddimo sul pari del Pisa in terra sannita.

di Maurizio Ficeli

“Abbiamo portato un bel punto a casa, nonostante nel primo tempo tempo abbiamo avuto qualche occasione in più di loro, poi abbiamo rischiato anche qualche cosina, ma è un buon punto in un campo difficile. A Pisa dai ragazzi sono stato accolto bene, questo è un gruppo eccezionale, mi sono calato subito in questa realtà. Pisa è una piazza che mi entusiasma, un tifo infuocato come piace a me, sono venuto per aiutare questo gruppo e questa squadra è sono convinto che daremo fastidio a tutti, affrontando ogni gara con la mentalità giusta. Quando c’è da giocare tecnicamente lo faccio così come quando c’è da battagliare non mi tiro indietro. Daremo il massimo per conquistare quanto prima la salvezza, per la piazza e per la società che è molto seria”.