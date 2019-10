Davide Moscardelli: “Ci è andato tutto storto”

LIVORNO – È andato tutto storto nel derby del Picchi al Pisa come dichiara alla fine della gara il suo bomber Davide Moscardelli.

di Antonio Tognoli

Moscagol tornava in campo dopo l’infortunio. “Ci è andato tutto storto il Livorno ha vinto non in maniera meritata. Di negativo però sulla nostra prestazione c’è solo il risultato e gli episodi. A loro è andato tutto bene, hanno fatto gol su nostra autorete noi invece abbiamo preso la traversa. Meno male che ora c’è subito un altra partita e abbiamo la possibilità di rifarci subito”.

“Adesso dobbiamo farci trovare pronti da domani a preparare al meglio la gara con la Salernitana”