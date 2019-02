Davide Moscardelli: “Contento dei gol e della prestazione. Ora sotto anche in campionato”

PISA – Torna al gol Davide Moscardelli dopo una lunga astinenza. La sua doppietta in poco meno di 35′ stende il Pontedera nella prima frazione. Moscagol colpisce un palo nella ripresa ed esce tra gli applausi degli ottocento accorsi all’Arena in un mercoledì pomeriggio soleggiato.

“Sono contento per i gol e la prestazione. La Coppa Italia per noi diventa un obiettivo importante. Dobbiamo riprendere a vincere anche in campionato lavorando sul particolare. Quei punti che ci mancano in campionato un po’ mancano i miei gol e le mie prestazioni. Non dobbiamo pensare al primo posto perché è troppo lontano. Il pensiero è cominciare a vincere per recuperare terreno”.