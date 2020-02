PISA – Davide Moscardelli analizza il momento dei nerazzurri dopo la sconfitta interna contro il Venezia.

“Non è un momento fortunato per il Pisa non può andar sempre così. Anche oggi abbiamo preso il pareggio nel momento peggiore. Peccato per la mia occasione. Avrei potuto far meglio centrando almeno la porta. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta. La posizione di classifica non mi spaventa anche perché non l’ho mai guardata”.