Davide Moscardelli: “Doppietta importante, continuiamo così”

PISA – A commentare il successo sulla Pistoiese colui che ha deciso la contesa con due gol: Davide Moscardelli.

“Più importanti questi per la squadra e per me perché la vittoria in campionato mancava da troppo tempo. Complimenti per il cross di Birindelli. L’azione del rigore del pareggio non ho fatto salti mortali per rimanere in piedi ma la trattenuta c’è stata. Siamo stati compatti fino alla fine e questa volta abbiamo avuto anche un po’ di fortuna. Ora sta a noi dare continuità di vittoria da qui alla fine. Il nostro obiettivo è migliorarci”.