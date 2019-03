Davide Di Quinzio: “Avremo dovuto sfruttare meglio le occasioni del primo tempo”

PISA – Ad analizzare questo pareggio a reti bianche tra Pisa e Lucchese il tre quartista nerazzurro Davide Di Quinzio.

“Giocando ogni tre giorni non è facile prendiamo questo pareggio che non è da buttare ora dovremo giocare ogni tre giorni. Avremo meritato di passare in vantaggio nel primo tempo peccato per il palo di Minesso e nella ripresa i due salvataggi su De Vitis. Il calcio è strano ma stiamo facendo bene siamo un gruppo coeso adesso c’è la Coppa a Viterbo non sarà facile è un campo piccolo e brutto. Andremo per dare battaglia”.