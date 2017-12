PISA – Davide Di Quinzio è tornato titolare e il Pisa è tornato al successo.

“Abbiamo sfruttato molto bene le fasce segnando due gol e subendo poco. Quello di oggi è il mio ruolo ma io mi trovo molto bene quando il mister mi chiama in causa. Le voci di mercato non so da dove sono venute fuori. La società mi dirà se rientro nei piani ma credo proprio di sì quindi, non credo ci sia questo problema con il mio intento che rimane quello di proseguire con questa società e con questa squadra”.