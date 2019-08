PISA – Alessandro De Vitis vede il bicchiere mezzo pieno dopo il pari ottenuto contro il Benevento nella prima giornata di campionato.

“Aver portato a casa un punto contro il Benevento è stato importante. Deve essere un trampolino per questa nostra stagione. Nei minuti finali abbiamo attaccato ci credevamo peccato per quel rigore fallito, ma questo non deve buttarci giù perché la nostra mentalità può portarci lontano”.