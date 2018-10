Decennale Teatro Era. Ecco “La resa dei Conti” di Michele Santeramo. Le foto

PONTEDERA – In prima regionale , nell’ambito dei 10 anni Teatro Era, arriva La resa dei conti, un atto unico di Michele Santeramo, autore che collabora stabilmente con la Fondazione Teatro della Toscana.

(Il Nullafacente di Michele Santeramo e con la regia di Roberto Bacci è al Teatro Niccolini a Firenze, dal 24 al 28 ottobre).

Con la regia di Peppino Mazzotta e l’interpretazione di Daniele Russo e Andrea Di Casa La resa dei conti parte da un interrogativo senza tempo: di che pasta sono fatti gli uomini? Possono avere fiducia gli uni negli altri? «La domanda – osserva Peppino Mazzotta – è sempre attuale. Ognuno se la pone quotidianamente a proposito delle persone che incontra e prima ancora, a proposito di sé stesso. Di fronte alla scelta tra il bene e il male come ci comportiamo? Perché all’uomo capita di scegliere il male? Anche il proprio male?». Si portano in scena questi interrogativi attraverso un lungo dialogo tra due uomini che si confrontano sulla propria condizione cercando di trovare un modo per affrontarla. «In un luogo preparato ad arte – conclude il regista – come si potrebbe fare a teatro, cercano una possibilità altra, un’ occasione di salvezza. Tentano di inventare una fede a proprio uso e consumo, che renda possibile credere che l’uomo può guarire l’uomo».

Una produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia.

“Chi è l’uomo? Se ne può avere fiducia? La domanda è sempre attuale. Ognuno se la pone quotidianamente a proposito delle persone che incontra e prima ancora, a proposito di se stesso.

Possiamo riconoscerlo, come essere che pure imperfetto, è capace di emanciparsi?

Di fronte alla scelta tra il bene e il male come ci comportiamo? Perché all’uomo capita di scegliere il male? Anche il proprio male? Perfino quando vorrebbe scegliere il bene?

Cosa comporta la libertà di scelta? E che condanna sarebbe se ci rendessimo conto che siamo liberi senza esserne capaci? Se ci rendessimo conto che la libertà stessa è la causa del nostro tormento? Il nostro male? Che la libertà che ci è concessa in ogni singola scelta, può essere un fardello pesantissimo da portare o una responsabilità somma?

E se l’uomo fosse addirittura dannato, nell’esercitare questa libertà, perché incapace di distinguere tra il bene e il male e di orientare le proprie scelte? Quanto peserebbero i suoi peccati e a quanto gli varrebbe avere fede in un Dio?

E se Gesù stesso, decidesse oggi, di tornare sulla terra, come quella volta a Siviglia ai tempi della Santa inquisizione, verrebbe, come allora arrestato e condannato al rogo da un anziano inquisitore che lo accusava di non amare le proprie creature, avendogli concesso una libertà che non potevano gestire? O verrebbe accolto amorevolmente come il salvatore?

A e B, nel dramma di Michele Santeramo, affrontano tutte queste gravose domande provando disperatamente a dare delle risposte o più semplicemente, cercando, con commovente candore, di inventare un rimedio che li aiuti a sopportare la loro condizione. In un luogo preparato ad arte, come si potrebbe fare a teatro, cercano di inventare una possibilità altra, un’occasione di salvezza. Cercano di inventarsi una fede a proprio uso e consumo, che renda possibile credere che l’uomo può curare (salvare) l’uomo.”

Peppino Mazzotta

