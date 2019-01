E’ della cascinese Sonia Sox la sigla del film Dynit

PISA – È della giovane cascinese Sonia Saccu, in arte Sonia Sox, la voce della sigla italiana realizzata in occasione dell’uscita al cinema del nuovo film Dynit “Voglio mangiare il tuo pancreas”, nelle sale il 21, 22 e 23 gennaio, tratto dal romanzo di Yoru Sumino e vincitore del Japan Bookseller Award con 2,6 milioni di copie vendute, dal quale è stato tratto anche un manga disegnato da Kirihara Idumi.

Sonia si è aggiudicata la possibilità di interpretare il brano, dal titolo “Tempo per amare”, scritto per lei dalle autrici Veronica Niccolai e Mariagrazia Cucchi, grazie alla vittoria dell’Anime Vocal Contest organizzato da Red Phoenix a Vinci la scorsa estate, all’interno della Festa dell’Unicorno, evento d’eccellenza dedicato al mondo del fantasy che ha ospitato la gara canora realizzata con la media partnership di Rai Gulp, Radio Bruno, Dynit e Musicalnews. Durante il Contest, Sonia – vestita in “cosplay” e all’ottavo mese di gravidanza – si è imposta con un’esibizione in lingua giapponese che ha convinto la giuria dopo uno scontro finale “a cappella” con altri due finalisti. Contemporaneamente all’uscita del film sarà possibile ascoltare e scaricare il brano sulle maggiori piattaforme digitali, oltre che su Radio Animati, la radio consacrata all’universo delle sigle e del mondo “nerd”. Inoltre, fra qualche mese, il brano verrà inserito all’interno del dvd del film distribuito da Dynit come contenuto speciale.