Designato il fischietto di Pisa – Pistoiese

PISA – Il designatore della CAN PRO Antonio Danilo Giannoccaro ha affidato la gara Pisa-Pistoiese in programma domenica 10 febbraio (ore 18.30) e valida per la 25° giornata della serie C a Riccardo Annaloro di Collegno.

Il direttore di gara sarà assistito da Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1 e Giorgio Rinaldi di Roma 1