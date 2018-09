Diamoci una scossa. Ingegneri pisani al lavoro

PISA – Anche Pisa avrà la sua Piazza della Prevenzione e i cittadini pisani potranno conoscere lo ‘stato di salute’ delle proprie abitazioni dal punto di vista sismico.

Riunione operativa ieri per l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pisa: il presidente Chiara Fiore e il delegato per la Giornata nazionale della prevenzione sismica Marco Nocera, assieme ad una ‘squadra’ di circa 40 ingegneri, hanno definito gli ultimi dettagli dell’iniziativa “Diamoci una scossa!” in programma (in tutta Italia) il 30 settembre. Giornata promossa da Fondazione Inarcassa, con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il Consiglio Nazionale degli Architetti.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa sarà impegnato sul campo – di concerto con l’Ordine degli Architetti – con un punto informativo che sarà attivo in piazza XX Settembre (Logge di Banchi) nella giornata, appunto, del 30 settembre, dalle ore 10 alle ore 18, e una delegazione professionisti si metterà a disposizione, nel mese di novembre (su richiesta dei cittadini) per effettuare visite tecniche informative nelle abitazioni con l’obiettivo di fornire una prima indicazione sullo stato di rischio dei singoli edifici e sulle possibili agevolazioni fiscali previste grazie al Sisma Bonus.

Per ulteriori informazioni su “Diamoci una scossa!”: http://www. giornataprevenzionesismica.it/