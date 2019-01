Dicembre Solidale. Continuano i festeggiamenti ed eventi di solidarietà in tutto il territorio di Vicopisano

VICOPISANO – Siamo nel 2019, ma non sono ancora terminati gli i festeggiamenti natalizi e gli eventi del Dicembre Solidale nel territorio di Vicopisano.

Fino al 6 gennaio incluso sono aperti alle visite il Presepe dell’Angelo di Angelo Perini, in via Roma a San Giovanni alla Vena, adagiato in un’antica cantina, un viaggio nel Natale in un’atmosfera unica e di grande pregio artistico, e la mostra fotografica “La memoria ai ragazzi” di Non c’è futuro senza memoria nei circoli Acli e Arci di San Giovanni alla Vena. Entrambi gli ingressi sono gratuiti, nel caso del presepe eventuali offerte vengono devolute da Perini alle zone terremotate di Umbria e Marche e al missionario Damiano Puccini che opera in Libano con l’associazione “Oui pour la vie”.

Per informazioni sulle due iniziative: www.viconet.it/comune/PresepeAngelo2018 e www.viconet.it/comune/LaMemoriaAiRagazzi

Sabato 5 gennaio a San Giovanni alla Vena è ancora festa per i bambini e le bambine, per tutto il pomeriggio, con la Befana. Prima nella sede del Cif di Vicopisano, in Piazza della Repubblica, con “Aspettando la Befana!” giochi e musica, l’arrivo della Befana che distribuisce le calze a tutti i bambini, la merenda e l’animazione con Alex e Martina.

Poi, dalle 18.30 alle 20.00, ritorna l’antica usana paesana di San Giovanni alla Vena dei Befanotti, a cura del Comitato Giovani in Vena. Tutti i bambini e le bambine possono partecipare, travestendosi da Befanotti e andando di casa in casa a chiedere piccoli doni e dolcetti: a questo link tutte le informazioni e il testo della canzone della Befana da cantare: www.viconet.it/comune/BefanottiSanGiovanni2019. Durante la serata, inoltre, un gruppo di Befanotti adulti di Giovani in Vena passerà nelle case per raccogliere offerte a favore della popolazione colpita dall’incendio del Monte Pisano di fine settembre 2018.

Sempre sabato 5 gennaio saggio di danza di Cultur’art’n’dance al Teatro di via Verdi, alle 21.00 mentre alle 21.30, nella chiesa dei SS. Quirico e Giulitta, Concerto “Befana in Musica” con il Piccolo Coro di Lugnano e Cucigliana. Tutte le iniziative sono gratuite, il programma completo e tutte le informazioni su www.viconet.it.

Nella foto sopra il Sindaco Juri Taglioli e il Vicesindaco Matteo Ferrucci pubblicizzano la festa della Befana a San Giovanni durante il giro degli auguri natalizi nelle scuole