Dilettanti Figc. Ecco i calendari di Eccellenza e Promozione

PISA – Sono stati diramati mercoledì 22 agosto i calendari 2018-19 dei campionati di Eccellenza e Promozione Al via molte squadre della nostra provincia. Il via il 9 settembre alle ore 15 nel campionato di Eccellenza. Il campionato di Promozione prenderà il via il 16 settembre alle ore 15.30.

Prima giornata Eccellenza girone A

Castelnuovo Garfagnana San Miniato

Cuoiopelli Cecina

Montignoso Pro Livorno

Camaiore Castelfiorentino

Ponte Buggianese Grosseto

Cenaia Piombino

S. Marco Avenza Fucecchio

Vorno Valdinievole

Prima giornata Promozione girone C

Albinia Pecciolese

Atl. Etruria Centro Storico Lebowski

Audace Monterotondo

Badesse Forcoli Valdera

Cascina Venturina

Fratres Perignano San Donato

U. Taccola Pitigliano

Gambassi A. Picchi