Dilettanti Figc. Migliarino vince il derby. Bene Tirrenia e Calci, male Ponsacco e Tuttocuoio

PISA – Come sempre ricco di appuntamenti il week end di Dilettanti Figc. Andiamo a vedere che cosa è s c essi nei vari tornei per le squadre della nostra città.

di Antonio Tognoli

SERIE D. Perdono sia Ponsacco che Tuttocuoio. I ragazzi di mister Pagliuca subiscono la sconfitta di misura a Triestina (1-0) con rete su rigore di Belli. Grande prova di forza del Foligno che travolge al Blasone il Tuttocuoio (5-0) e vola al secondo posto in classifica. Biancazzurri padroni del match e sul 2-0 già dopo meno di mezz’ora grazie ad Arras e Bagatini. Nella ripresa qualche occasione per il Tuttocuoio, ma Colarieti chiude il match al 16′. Ad arrotondare il punteggio l’attaccante ex nerazzurro Maurizio Peluso e Kuqi, per il definitivo 5-0. Adesso in classifica davanti al Foligno c’è solo la capolista Grosseto a +1 dai falchetti. I maremmani hanno piegato il generoso Bastia al 95′, grazie ad un gol di Moscati.

PRIMA CATEGORIA GIR. D. Nel girone D del campionato di Prima categoria giornata favorevole per Tirrenia e Calci. La squadra di mister Davide Frau sconfigge il Donoratico (2-1) con una doppietta di Scardigli. Nel mezzo il pari degli ospiti di Berretti. Sullo 0-0 Scardigli ha fallito un rigore per il Tirrenia e negli ultimi minuti sul 2-1 per i litoranei Salvadori si fa parare il penalty del possibile 2-2. Il Calci invece passa (1-0) sul campo del Portuale Guasticce che rimane al palo all’ultimo posto in classifica a quota zero. Giornata non positiva per il San Giuliano che perde per 3-0 contro la capolista Castiglioncello. Il Calci sale a quota cinque in classifica, mentre il Tirrenia aggancia il San Giuliano a quota 4 punti.

SECONDA CATEGORIA GIR. E. Nel girone E del campionato di Seconda categoria Acciaiolo e Treggiaia sono a braccetto al comando della classifica a quota 12. Grande giornata per la Popolare Cep che batte con una “manita” (5-0) il Casciana Terme e si porta a quota nove in graduatoria, a tre punti dalla vetta. Doppietta di Bargi e Pellegrini e rete di Yankuba. Sconfitta al fotofinish per il Pisa Ovest che cade al minuto 89 a Musigliano (1-0) contro il Capannoli. La Cella perde di misura (1-0) sul campo del Fabbrica che balza a quota dieci con il Lajatico che passa (2-0) sul campo del Pappiana.

SECONDA CATEGORIA GIRONE C. Il Vagli dopo il successo (2-0) contro il Gallicano vola in testa alla classifica in solitaria. Il Migliarino Vecchiano si aggiudica calando un bel poker (4-0) il derby con il Filettole che regge l’urto biancorossi solo un tempo. Apre le marcature Mannocci, poi Benedettini, Titone e Andreotti portano a ridosso della zona play off i biancorossi. Il Ponte alle Origini invece incappa in una sconfitta interna (1-3) contro il Luccasette.