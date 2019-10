Dilettanti Figc, I risultati della pisane. Bene Pisa Ovest e La Cella

PISA – Andiamo a vedere come si sono comportate le squadre pisane nei vari campionati Dilettanti Figc dalla serie D alla Seconda categoria.

di Antonio Tognoli

SERIE D. Nel derby di serie D in programma al Comunale della Rimembranza pari e patta (1-1) fra Ponsacco e Tuttocuoio. Il super derby pisano giocato nell’impianto ponsacchino ha visto il vantaggio rossoblù con Tehe e il pari di Chicchiarelli per i neroverdi di Infantino. I rossoblù salgono a quota 11 in coabitazione con il Trestina. Per il Tuttocuoio secondo punto stagionale che però non permette ai neroverdi di abbandonare l’ultimo posto in graduatoria.

PRIMA CATEGORIA. Giornata da dimenticare invece nel campionato di Prima categoria. Nel raggruppamento D sconfitte tutte e tre le pisane. Il Tirrenia cede (1-0) contro la Sanromanese. A decidere un gol di Bonamici. Sconfitta sonora anche per il Calci (3-0) sul campo del Castelnuovo Val di Cecina. Il San Giuliano è protagonista di una rocambolesca sconfitta (4-3) sul campo della Volterrana. In vetta comanda il duo Ventutina e Staffoli a quota 15 seguiti dal Castiglioncello. San Giuliano resta a quota 7, Calci e Tirrenia rimangono a braccetto a quota 5.

SECONDA CATEGORIA. Nel girone C l’unico risultato utile lo porta a casa il Ponte alle Origini (1-1) contro il forte Gallicano con il pari di Arrighi che arriva al minuto 95. Per il resto sonora sconfitta del Filettole (4-1) sul campo della capolista Vagli. La rete dei gialloazzurri che rimangono ultimi a zero punti, è stata realizzata da Lucchesi. Giornata storta anche per il Migliarino che perde al Comunale per 2-0 per mano di un S. Filippo non bello ma concreto. In vetta comanda il Vagli a quota 18 in solitaria seguito a tre punti dal Corsagna. Il Migliarino undicesimo a quota sette punti.

Nel girone E pronto riscatto per il Pisa Ovest per la prima volta guidato da mister Stefano Ammannati che vince 3-1 sul Collevica a Musigliano con la doppietta di Fiorini e la rete di Gionfriddo e inanella il secondo successo stagionale, il primo in casa. Tonfo della Popolare Cep (0-4) nel derby con La Cella che trionfa con le doppiette di Sodini e Paolicchi. Pari a reti bianche invece per il Pappiana contro il Capannoli. In testa continua a comandare l’Acciaiolo a quota 18, seguito a due punti di distanza dal Lajatico.

Nella foto sopra Stefano Ammannati centra il primo successo interno stagionale alla sua prima panchina con la prima squadra