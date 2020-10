Dilettanti FIGC. Seconda categoria, l’esito di due recuperi

PISA – Mercoledì 21 ottobre si sono disputate nel girone O di Seconda categoria due gare di recupero della prima giornata.

In campo Nuova Popolare Cep e Filettole rispettivamente contro Stella Azzurra e Ponte alle Origini.

La gara tra Stella Azzurra e Nuova Popolare Cep si è chiusa al 13′ come da regolamento, perché il Cep è rimasto in sei dopo l’infortunio del portiere Iacobelli. La squadra di Botrini si era presentato in sette uomini. Una parte del gruppo è in quarantena altri sono infortunati.

Accertato l’infortunio del portiere Ceppino l’arbitro chiamava a sé i due capitani emettendo il triplice fischio finale. In settimana il giudice sportivo assegnerà il successo a tavolino alla Stella Azzurra.

Al Giovanni Bui di San Giuliano Terme si affrontavano invece Filettole e Ponte alle Origini. La gara termina sull’1-1. Un gol per tempo. Vantaggio per il Ponte alle Origini realizzato da Lazzerini su calcio di rigore. Il primo tempo si chiudeva con il Ponte delle Origini in vantaggio di ma con un uomo in meno per l’espulsione di Simone Galli. Nella ripresa i gialloneri sfruttavano l’uomo in più e trovavano il pareggio con Pier Paolo Pucci imbeccato da Ghelarducci. Dopo la sconfitta a Crespina iniezione di fiducia per i ragazzi di Stefano D’Aurelio.