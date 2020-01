Dilettanti. Luca Gori trascina gli Allievi B del Pisa Ovest sul campo del Sextum

PISA – La categoria Allievi B 2004 del Pisa Ovest si impone in rimonta per 2-1 sul campo del Sextum Bientina. Grande protagonista Luca Gori che nella ripresa con una doppietta mette la firma sul successo della squadra di mister Barghini e in contemporanea sul primo successo del Pisa Ovest nella seconda gara della seconda fase della regular season.

Campo ai limiti della praticabilità. Primo tempo sottotono del Pisa Ovest ma occasioni solo per la squadra di mister Barghini, che però è poco incisiva sotto porta. In una circostanza la sfera si ferma sulla riga della porta per colpa di una pozzanghera. Alla fine del primo tempo arriva addirittura la beffa con il gol dei padroni di casa per una palla persa ai limiti dell’area e con un tiro da fuori nell’angolo che trafigge Tognetti C.

Si va al riposo e nel secondo tempo il Pisa Ovest scende in campo con più grinta e grazie ad un dominio territoriale giunge il pareggio appunto con Gori che in mischia di sinistro in area mette alle spalle del portiere locale: 1-1. Dopo 10 minuti dal pari il dominio nel possesso palla culmina con il raddoppio sempre di Gori. Palla a mezza altezza che con un destro al volo finisce nell’angolo alla sinistra del portiere locale. È il 2-1 finale. Un risultato giusto, una grande impresa che fa ben sperare per la seconda fase di campionato dei ragazzini di mister Barghini.

Questa la formazione scesa in campo a Bientina categoria 2004. PISA OVEST: Tognetti C., Adami, GoriUgolini, Mendolia, Sereni, Carelli, Scuglia Musay, Cagnetta, Magli. A disp. Lupo, Santi, Scattareggia, Tognetti M.. All. Barghini