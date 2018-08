I disagi dell’autismo: se ne parla a Pontedera

PISA – Difficoltà di interagire con gli altri, problemi di comunicazione e di socializzazione, questi sono i più comuni disagi che può creare un disturbo quale l’autismo.

E proprio per avvicinare, aggregare, far sentire la vicinanza di tutti (amici, cittadini e istituzioni) a chi è affetto da questa sindrome, ecco che l’Associazione Autismo Pisa onlus ha chiesto ed ottenuto che alcuni comuni organizzassero manifestazioni con l’unico scopo di sensibilizzare la popolazione su questo tema e raccogliere fondi per sostenere importanti progetti per bambini e adulti con disturbo dello spettro autistico.

Tutti gli eventi, le date e i programmi delle iniziative che saranno allestite dalle singole amministrazioni, saranno svelate ai mass media nel corso della conferenza stampa che si svolgerà Lunedì 27 Agosto alle ore 11 presso il Centro Poliedrico di Pontedera.

A questo incontro, oltre che ai rappresentanti dell’Associazione Autismo onlus, saranno presenti rappresentanti dei Comuni di Capannoli, Cascina, Ponsacco, San Giuliano Terme e Volterra che hanno aderito all’iniziativa.