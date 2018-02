Disagi da maltempo. Ritardi per Trenitalia

PISA- Fiocchi bianchi e gelo, nuvole e nebbia, sole e freddo: è il meteo che attanaglia tutta l’Italia da giorni, dividendola in diverse parti accomunate certamente da un abbassamento delle temperature.

Una situazione climatica che ha causato non pochi problemi alla vita quotidiana di lavoratori pendolari e non. Infatti, soprattutto sui mezzi di comunicazione ci sono stati disagi evidenti che si sono riversati da una regione all’altra.

In particolare, Trenitalia ha riscontrato problemi sulla linea proveniente da Roma che porta un ritardo di 5 ore e oltre. I mezzi non hanno fatto i conti con il tempo che non è stato clemente sia per le temperature che le strade bloccate dal ghiaccio.

Anche la linea per Pontremoli ha subito ritardo fino a 16 minuti e si contano ulteriori ritardi fino a fine giornata.

Seguono aggiornamenti