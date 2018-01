Discarica Bulera. Le polemiche del Sindaco

Volterra – «Non c’è stata alcuna unanimità, all’ultima conferenza dei servizi sulla questione Bulera. L’intervento economico – finanziario da 400mila euro che Scl dovrà sostenere, è conseguenza delle osservazioni del Comune di Volterra». A dirlo il sindaco di Volterra Marco Buselli. «Di buono c’è che abbiamo concordato fra tutti la necessità che queste risorse, come del reto lo studio, vengano presidiate direttamente dal soggetto pubblico, ossia il gestore idrico Asa. A riprova che non c’è stata unanimità e che non consideriamo sufficienti le garanzie dovute che abbiamo comunque ottenuto, c’è il parere espresso in sede di conferenza dei servizi durante la quale ho affermato che a parer mio non è autorizzabile un progetto se non si ha una completa garanzia a 360°, per cui non ci possiamo esprimere in questa sede sulla consistenza economica dell’intervento che si prevede di effettuare per la messa in sicurezza della difesa idraulica, non sapendo se lo stesso possa essere esaustivo. In parole povere – prosegue il sindaco – , ci auguriamo che bastino per riparare la falla nel setto bentonitico, ma se non dovessero bastare, intanto hanno fatto partire la discarica, mentre il problema della difesa del campo pozzi resta. Si dovrebbe invece, prima di un’autorizzazione cui comunque siamo contrari, avere complete garanzie».