Da disoccupato a professionista del wedding. Corso gratuito finanziato dalla Regione

PISA – Superare una situazione di disoccupazione diventando professionisti del wedding, magari sfruttando un’opportunità di formazione gratuita completamente finanziata dalla Regione Toscana.

Le aule dell’istituto tecnico ‘Carlo Cattaneo’ di San Miniato (Pisa) ospiteranno da marzo un corso, intitolato ‘Pro.Wed’, dedicato a diplomati e disoccupati con più di 18 anni, con un piano di 600 ore tra lezione e stage. La metà dei posti, dodici in totale, è riservata a donne.

Il settore dei matrimoni in Toscana vede un andamento particolarmente florido in termini di business e prospettive. Secondo i dati del Centro Studi Turistici forniti nel 2018 , il 31,9% degli stranieri che si sposa in Italia sceglie questa regione per dirsi il ‘fatidico sì’ e il fatturato italiano del settore, in un anno, è cresciuto di oltre 60 milioni di euro.

È da qui che dunque nasce questa iniziativa che ha come capofila la scuola superiore sanminiatese, finanziata con risorse del POR-FSE Toscana 2014-2020 nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione dedicato all’autonomia dei giovani. Il corso si propone con un’ottica di tipo regionale, visto che i partner organizzativi arrivano da più parti della Toscana: nel dettaglio sono l’Istituto Superiore d’Istruzione Statale ‘San Giovanni Bosco’ di Colle di Val d’Elsa (Siena), le agenzie formative Formatica di Pisa, Forium di Santa Croce sull’Arno (Pisa), Centro Life di Empoli (Firenze), Eurobic Toscana Sud di Poggibonsi (Siena), Copernico di San Giuliano Terme (Pisa) e la Cna di Pisa.

Nel corso, che rilascia una qualifica di ‘tecnico delle attività di gestione del cliente, promozione della struttura ricettiva e gestione del personale preposto al ricevimento’, verranno fornite competenze in materie come informatica e software gestionali alberghieri, gestione del cliente e del reparto ricevimento, politiche di promozione aziendale e tecniche di marketing, diritto del lavoro, sicurezza e pari opportunità, con 200 ore di stage e 30 di accompagnamento orientativo.