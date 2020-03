Disservizi Geofor, i comuni dell’area pisana: “Senso di responsabilità per garantire un servizio essenziale”

PISA – I Sindaci dell’area pisana insieme per risolvere i disservizi Geofor dei giorni scorsi.

“In un momento di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo è essenziale che tutti operino con senso di responsabilità verso la comunità.Vale per la politica, vale per i servizi alla cittadinanza.I servizi essenziali vanno garantiti per ridurre il più possibile i disagi che i cittadini stanno vivendo in questo periodo molto complicato a causa delle misure di contenimento della diffusione del Coronavirus.Ovviamente i lavoratori devono poter svolgere il proprio servizio in condizioni di assoluta sicurezza, ed è anche per questo che ci associamo alla Prefettura nel chiedere a Geofor di dare séguito concretamente ai propositi di evitare disagi e disservizi in questi giorni difficili“.



“Le richieste che provengono dai cittadini sono tantissime: noi con senso di responsabilità cerchiamo di dare risposte puntuali, ma serve che anche la società ci venga incontro risolvendo la situazione e garantendo un servizio essenziale, nel rispetto della salute di tutti: lavoratori e cittadini. Apprezziamo, infine, l’impegno per la sanificazione delle strade che la società ha messo in campo venendo incontro a quanto chiesto dalle autorità sanitarie nazionali e nel rispetto dell’ambiente: a livello territoriale è un servizio molto gradito anche dai cittadini“.

Massimiliano Angori, sindaco di Vecchiano Michele Conti, sindaco di Pisa Sergio Di Maio, sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Ferrucci, sindaco di Vicopisano, Massimiliano Ghimenti, sindaco di Calci Dario Rollo, sindaco reggente di Cascina