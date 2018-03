Disservizio Enel a Cascina

CASCINA – E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che dalla prima mattina di oggi nel centro di Cascina è in corso un disservizio elettrico che interessa circa 600 clienti.

Le squadre operative di e-distribuzione stanno intervenendo con gruppi elettrogeni che sono in fase di installazione: gran parte delle utenze saranno rialimentate entro le ore 10.30 ed entro le 12:00 il servizio elettrico sarà completamente ripristinato. E-distribuzione è in contatto con il Sindaco di Cascina per fornire tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

E-distribuzione informa che non vi sono ulteriori criticità sulla rete elettrica in Toscana e ricorda che per la segnalazione dei guasti è possibile contattare il numero verde 803.500. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è stata messa a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.