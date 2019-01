Divieto di dimora, ma torna in città: arrestato un uomo

PISA – Giovedì 10 gennaio gli investigatori della Squadra Mobile hanno arrestato e condotto in carcere G.K. tunisino di 29 anni già nei guai durante l’operazione “Cavalieri 2018” dello scorso dicembre. G.K., sottoposto ad arresto ritardato lo scorso dicembre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e poi sottoposto a misura cautelare del divieto di dimora, è stato rintracciato proprio alla stazione ferroviaria di Pisa, ignorando l’ultimo provvedimento su citato.

Lo straniero è stato trasferito nel carcere ‘Don Bosco’ dagli stessi agenti che lo avevano arrestato la prima volta e che stanno controllando che tutte le 23 persone destinatarie della misura del divieto di dimora lo stiano effettivamente rispettando. In caso contrario la Polizia procederà, come in questo caso, a richiedere a Procura e Tribunale l’aggravamento della misura cautelare.