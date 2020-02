Divisione calcio paralimpica e sperimentale: un consiglio al femminile

PISA – Si è svolto lunedì 24 febbraio presso la sede della FIGC il Consiglio Federale che prevedeva- tra i temi all’ordine del giorno- l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale istituita attraverso delibera del Consiglio Federale il 3 ottobre 2019, dopo la firma del Protocollo d’Intesa FIGC –CIP, Comitato Italiano Paralimpico.

Al termine della riunione il Consiglio ha votato all’unanimità i componenti di propria competenza: l’ ex Presidente di Coni e Figc e membro del Comitato Olimpico Internazionale Franco Carraro, che nel 1982 aveva avviato un percorso di sensibilizzazione nei confronti del movimento paralimpico italiano, Elisabetta Scorcu, Responsabile eventi, iniziative e SLO del Cagliari Calcio, Rebecca Corsi neo Presidente dell’Empoli Ladies e Vice Presidente dell’Empoli FC e Anna Durio, Presidente della Robur Siena.

Un Consiglio a maggioranza femminile che rappresenta un ulteriore segnale di cambiamento di un nuovo orizzonte sul ruolo femminile nel mondo del calcio che interpreta alla perfezione lo spirito della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC, prima Federazione mondiale ad aver avviato al suo interno un percorso di questo tipo per concorrere a sviluppare una società più inclusiva in grado di far crescere il mondo paralimpico e tutto lo sport italiano .