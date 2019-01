Il DJ Gianni Parrini sbarca al Reverse Sound Cafe’ a Pisa

PISA – Un’altra grande serata venerdì 18 gennaio al Reverse Sound Cafe’ a Pisa in Loc. La Fontina. In esclusiva arriva all’interno della discoteca pisana il famosissimo Dj Gianni Parrini. Fino alle ore 1.30 la serata sarà ad ingresso gratuito. L’apertura dei cancelli e’ prevista alle ore 23.

Alla Consolle si alterneranno Fabio Branca, Jakutek, Griff Panik e Danilo Mania per una serata di musica e divertimento puro. Per ulteriori info e prenotazioni 340. 59 79 508

Gianni Parrini è stato pioniere e parte integrante della musica dance italiana, ottenendo successo nei migliori club italiani e svizzeri. Coltivando una carriera costante di dj nelle migliori notti di tutta Europa, Gianni Parrini non è un nome che si dimentica facilmente. Dopo 25 anni di attività nella musica e più di quattromila serate all’attivo nelle discoteche più importanti d’Europa è considerato il capostipite della seconda generazione della tendenza musicale degli anni 1980 e 1990, scopritore ed innovatore di mode musicali. Carismatico e “creativo da culto”, Gianni Parrini è stato il primo dj a fondare un proprio Fans Club con oltre quindicimila iscritti tra Italia e Svizzera. Da 15 anni è il dj italiano più seguito oltralpe, specialmente in Svizzera. Ha contribuito a portare, con la sua musica, ai vertici europei il Cocoricò di Riccione (nel 1990 e 1991), il Cellophane di Rimini (dal 1992 al 1998), nei quali è stato dj resident, e l’Ecu di Rimini (dj resident summer 1999/2000). Dopo aver portato all’apice del successo l’ormai consolidata Dream Music con il remix “Nuclear Sun”, ora si sta imponendo come uno dei dj rappresentativi della musica attuale (trance, progresssive, house, tek house, etno-tribal, chillout). Affermato come remixer e produttore a livello nazionale, dopo una serie di singoli, arriva a realizzare nel 1996, il suo sogno: il primo LP, dal titolo “I Love the Dream Project”.