Dodici palloni del derby Livorno – Pisa all’asta per la piccola Jo

PISA – L’Associazione Sport for Children Onlus è lieta di informarvi che la rivalità sportiva tra due Società come Pisa Sporting Club e Livorno Calcio è solo una questione calcistica, la società labronica oltre ad aprire le porte al Collezionismo Pisano per manifestazioni storiche (programmata per l’ ultimo Derby, ma saltata a causa di disposizioni di Ordine Pubblico) ha allungato la mano alla nostra Associazione Pisana per gestire un evento benefico in favore della piccola Jo.

La piccola Jo è affetta da una rara malattia che comporta la mancanza di segmenti ossei degli arti e combatte ogni giorno con tutte le sue forze. Si tratta di una malformazione congenita che si chiama emimelia, e per aiutare la piccola è stata avviata una raccolta fondi utile a sostenere i costi delle terapie e dell’intervento chirurgico cui dovrà sottoporsi negli Stati Uniti.



Dopo la diagnosi, i genitori non credevano che sarebbe riuscita a stare seduta da sola, invece è avvenuto il primo miracolo. La loro bimba gattona e cammina con un deambulatore, e come dicono mamma e papà “ogni passo è una lacrima di gioia per tutti“.

L’intervento su cui hanno investito grandi aspettative può essere effettuato negli Stati Uniti, precisamente al Paley Institute, in Florida. La famiglia di Jo crede in questo percorso e chiede il sostegno di tutti: “È arrivato il momento di dare a Jo ciò che sogna.

Il Dott. Paley ha confermato che per la bambina esiste una cura e si può evitare l’amputazione della gamba, che sarebbe, invece, la sola prospettiva suggerita in Italia. Nella nostra nazione sarebbero 5 i casi simili a quello di Jo, e per tentare la strada oltreoceano servono tanti soldi.

Il comitato per Jo ha precisato l’entità dello sforzo richiesto: “Il costo medio per questi interventi si aggira intorno ai 500mila euro, tra operazioni e fisioterapie: in più ci sono viaggi, soggiorni, e tutto ciò che ne consegue e la decisione di creare un comitato per riuscire a raccogliere la cifra necessaria“.

Il Livorno Calcio donerà nei prossimi giorni i 12 Palloni utilizzati nel derby disputato tra Livorno e Pisa, un gesto molto importante per correre in aiuto di una Bambina di due anni con una rarissima malattia.



Il Pallone al di là del risultato sarà un cimelio unico sia per i tifosi pisani che livornesi, il pallone è realmente utilizzato in uno dei Derby più caldi e belli d’ Italia.

Il prezioso oggetto sarà qualcosa di esclusivo da tenere in casa e sopratutto sarà un bel gesto verso una bambina che non ha colori, ne amaranto e ne nerazzurri ma solo una rarissima malattia da debellare.

I palloni andranno all’ asta on line su Ebay sul profilo di Sport for Children Onlus o basterà digitare nella ricerca “PALLONI DERBY LIVORNO PISA” nei prossimi giorni, sarà nostra premura dare la partenza di questa raccolta fondi tramite i siti ufficiali, facebook e i canali d’informazione allegando materiale fotografico.

A chi acquisterà i 12 palloni sarà rilasciato un certificato di Autenticità.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare telefonicamente il Presidente della SPORT FOR CHILDREN ONLUS Yuri Bianchi al 3899322846.