Dolore cronico. A Pisa il primo impianto in Toscana di dispositivo non legato alla batteria

PISA – Un dispositivo innovativo per il controllo del dolore cronico è stato impiantato per la prima volta in Toscana nella Sezione dipartimentale di Anestesia e terapia del dolore dell’Aoup, diretta dalla dottoressa Adriana Paolicchi.

La novità consiste nel fatto che l’apparecchio, un nuovo modello di pompa “a flusso ibrido” per l’infusione di farmaci analgesici , una volta posizionato, potrà rimanere in sede senza necessità di essere sostituito, così come avvenuto sinora per altri sistemi analoghi con una durata limitata nel tempo legata alla batteria.