Domenica 10 febbraio giornata di corse a San Rossore

PISA – Giornata di corse interessanti dedicata a personaggi importanti del galoppo pisano e nazionale all’Ippodromo di San Rossore a Pisa domenica 10 Febbraio. Inizio del convegno alle 14.30, si corre in pista grande. Il premio Arturo e Giacomo Maggi è una bella condizionata riservata ai 3 anni che già iniziano a guardare al Premio Pisa del 7 aprile. Gates of Horn ha debuttato vincendo in Italia e adesso è atteso a una conferma. Altrimenti, dopo il debutto vincente è stato sconfitto da un valido compagno d’allenamento. Faulette ha provato anche in Listed e in handicap principale ma senza fortuna. Oggi rientra. Interessante anche la presenza della femmina Bridge Battlango.

Il premio Harry Bracci Torsi, handicap per i 4 anni e oltre sui 1.500 metri nella quale si presentano vincitori “seriali” come Giacas e Staisenzapenzieri che si trovano di fronte a impegno arduo. Baffonero ha forma eccellente e merita la citazione al pari di The Full Swipe e Sakhson. Corsa valida anche come TRIS NAZIONALE.

Il premio banca Popolare di Lajatico è una condizionata per i 4 anni e oltre sui 1.750 metri che ha raccolto ben 10 cavalli al via. Rientra Aspettatemi che dovrà vedersela con Checkmark, vincitore dell’autunnale premio Rosenberg, Law Power e Nice Name, a suo agio sul probabile terreno faticoso. Interessante debutto italiano per Pursuing Steed.

Il premio Van Dyke, handicap per i 4 anni sui 1.500 metri, chiuderà il pomeriggio e sarà anche questo valido come TRIS NAZIONALE. Major Conquest è il cavallo da battere.

