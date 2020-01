Domenica 2 febbraio allo Scaccomalto l’evento organizzato dal blog Pranza, Cena, Ama

PISA – Una serata all’insegna della narrativa, del buon cibo e della buona compagnia, quella organizzata dal blog Pranza, Cena, Ama per domenica 2 febbraio alle 19 presso la Birreria Scaccomalto in via Santa Cecilia 15 a Pisa.

Si tratta di un cosiddetto “aperilibro” cioè un evento nel quale si assiste alla presentazione di un libro, assaggiando pietanze e birre di qualità.

Il libro protagonista dell’evento è il romanzo “I ragazzi che scalarono il futuro” (edizioni ETS 2018), recentemente ristampato e vincitore della sezione “Giuria dei lettori” del Premio Biella Letteratura e Industria. L’autore Maurizio Gazzarri dialogherà sui contenuti del racconto con Biancamaria Majorana e con il pubblico presente. La storia raccontata dal romanzo è quella che ha visto protagonista la città di Pisa nella seconda metà degli anni ’50: i primi passi dell’informatica italiana, la voglia di futuro dei giovani dell’epoca, i cambiamenti sociali e culturali.

Pranza, Cena, Ama è una pagina Facebook gestita da tre ragazze, Cristiana, Simona e Silvia, e con più di 2000 “seguaci”. Partendo dalla passione per il cibo e per il vino di qualità, sperimentano e recensiscono locali e piatti, organizzando eventi e momenti di incontro.

Costo dell’aperilibro, 15 euro. Prenotazioni e informazioni al 347/6666577 e all’indirizzo pranzacenaama@gmail.com