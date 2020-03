Domenica 8 Marzo giornata di corse all’Ippodromo di San Rossore

PISA – Si corre domenica 8 marzo all’ippodromo di San Rossore a Pisa con sette corse nella pista grande. Inizio del convegno alle ore 15.

– 53° Premio Thomas Rook: il rientro di Sicomoro

– 53° Premio Andreina: Lisaert in primo piano

– Premio A. & G. Maggi: la forma di Destination Aqlaam

– Premio Simba: Silbomba, il top weight da battere

A seguito dei contatti intercorsi con il Ministero nella convulsa giornata di mercoledì, sia da parte dell’Alfea che delle associazioni di categoria, è arrivata la circolare che specifica le modalità di accesso all’ippodromo nelle giornate a porte chiuse e siamo riusciti far inserire anche il PROPRIETARIO del cavallo in corsa, che si aggiunge alle figure professionali già individuate.

Dal punto di vista operativo tutti gli aventi diritto dovranno essere censiti in apposito registro da completarsi entro le 17.00 DEL VENERDI’ PER LE CORSE DELLA DOMENICA.

Gli aventi diritto dovranno presentarsi con congruo anticipo per espletare le formalità previste per l’accesso (riconoscimento con documento di identità e registrazione).

Ricordiamo che l’unico ingresso aperto per gli eventi diritto sarà quello del “parcheggio riservato”.

Non potranno per alcun motivo accedere all’ippodromo persone diverse da quelle indicate