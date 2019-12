Domenica accesso garantito all’ippodromo, chiusi i sentieri del Parco

PISA – Per domenica 22 dicembre, è stata diramata l’allerta meteo arancione per vento forte, previsto a 80 all’ora con raffiche fino a 100 all’ora.

In considerazione anche dello stato dei terreni molto bagnati dopo le ultime pioggie, per precauzione i sentieri della Tenuta di San Rossore rimarranno chiusi al pubblico tutta la giornata, così come il viale del Gombo e il viale delle Aquile Randagie e l’ingresso da via delle Lenze.

Garantita l’accessibilità all’ippodromo per la giornata di corse, e quindi rimarrà aperta e transitabile la viabilità principale su viale delle Cascine con l’ingresso dal Ponte alle Trombe.

Le misure saranno prorogate anche a lunedì, se l’allerta dovesse essere confermata anche per il giorno successivo.