Domenico Di Carlo: “Con il Pisa partita fondamentale. Vogliamo i tre punti”

PISA – Il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo ha parlato al termine del match contro l’Udinese conclusosi con l’eliminazione dei biancorossi dalla Coppa Italia, volgendo subito lo sguardo alla prossima gara contro il Pisa in programma al “Menti” sabato 31 ottobre alle ore 16.

di Maurizio Ficeli

“Perdere non piace mai a nessuno, ma ci concentreremo sulla partita di sabato con il Pisa che per noi è una partita fondamentale in cui vogliamo trovare i tre punti. La sconfitta con l’Udinese non inciderà sul morale, si sono viste anche cose positive. Il gol di Gori, la prestazione di Da Riva, la difesa guidata da Bizzotto e Pasini ha fatto una buona prestazione, Longo e Jallow hanno avuto degli spunti interessanti… La prestazione di Zonta? Ha fatto la sua gara contro un avversario non facile però l’ha contenuto e l’ha riattaccato e considero la sua una gara positiva. Questa partita serviva a dare delle certezze a qualcuno e sotto questo profilo mi ha fatto piacere il gol di Gori che gli farà prendere fiducia”.