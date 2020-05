Domus Mazziniana, due giorni per riscoprire i “Doveri dell’Uomo”

PISA – In occasione del 160° anniversario della pubblicazione integrale dei “Doveri dell’Uomo“, il testo più importante di Giuseppe Mazzini, l’Associazione Mazziniana Italiana e la Giovine Europa – Rete Italia, in collaborazione con la Domus Mazziniana, l’Università di Pisa, l’Istituto Italiano di Studi Filosofici, l’Istituto Italiano di Cultura di Londra, il Mazzini-Garibaldi Club Limited e il Movimento Federalista Europeo propongono una giornata internazionale dei Doveri dell’Uomo, in occasione del 160° anniversario della pubblicazione integrale, per riproporne la lettura ad un’opinione pubblica disorientata e alla ricerca di punti di riferimento.

Inizialmente prevista in diverse sedi in tutta Europa (Londra, Napoli, Lugano, Pisa) la giornata verrà realizzata on line, in diretta sulla pagina Facebook della Domus Mazzinianaw

Sabato 2 maggio alle 17 Tavola rotonda Perché leggere i Doveri dell’Uomo oggi?

I lavori saranno aperti dal rettore dell’Università di Pisa e Presidente della Domus Mazziniana Paolo M. Mancarella e dal Presidente Nazionale dell’Associazione Mazziniana Italiana, Michele Finelli. Prenderanno parte alla tavola rotonda, coordinata dal direttore della Domus, Pietro Finelli, Roberto Balzani, ordinario di storia contemporanea Università di Bologna, membro del comitato scientifico e del CdA della Domus Mazziniana, past president dell’Ass. Mazziniana Italiana, Rossella Bonfatti (docente a contratto Università di Verona, studiosa di letteratura italiana dell’800 si è occupata della produzione letteraria nella diaspora risorgimentale), Pietro Caruso (direttore del Pensiero Mazziniano, rivista ufficiale dell’Associazione Mazziniana Italiana), Andrea Del Cornò (bibliotecario – London Library autore di diversi saggi sui periodici mazziniani del periodo londinese), Emanuele Felice (ordinario di Politica Economica all’Università “Gabriele D’Annunzio – Chieti/Pescara, editorialista per la Repubblica e l’Espresso, attualmente è responsabile per le politiche economiche del PD), Sauro Mattarelli (direttore della rivista Memoria e Ricerca, già direttore del Pensiero Mazziniano, tra i più importanti studiosi italiani del repubblicanesimo come filosofia politica), Giuseppe Monsagrati (già docente di storia del Risorgimento all’Università La Sapienza, attualmente membro del Cda e del Comitato Scientifico della Domus Mazziniana), Marcella Pellegrino Sutcliffe (Life Member Clare Hall – Cambridge University, autrice di Victorian Radicals and Italian Democrats, uno dei saggi più importanti pubblicati sui gruppi mazziniani e filorisorgimentali inglesi).

Domenica 3 alle 17 concluderà le manifestazioni una lettura di brani scelti dei Doveri dell’Uomo a cura della Giovine Europa – Rete Italia.

Per ulteriori informazioni: http://www.domusmazziniana.it/perche-leggere-i-doveri-delluomo-oggi-giornata-internazionale-dei-doveri-delluomo

eventi@domusmazziniana.it – 3405162418