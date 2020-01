Doppio appuntamento al Teatro Rossini di Pontasserchio

PONTASSERCHIO – Musica, suoni e note saranno i protagonisti di questo weekend al Teatro Rossini di Pontasserchio.





Sabato 18 gennaio assieme alle Belle di Mai dalle 15:30 alle 18:30 Uso della Voce, un laboratorio per esplorare la propria voce, uno strumento dalle mille potenzialità espressive! Esso sarà accolto nella sua forma più naturale per dar modo di giocarci in libertà, comunicare la propria essenza e riappropriarsi di una istintività attraverso un linguaggio assolutamente universale. L’attività è aperta a chiunque abbia voglia di mettere in gioco il proprio strumento Voce.

Le Belle di Mai sono un duo vocale formato nel 2013 da Irene Rametta e Alice Casarosa. Entrambe lavorano in teatro come attrici e cantanti, dal 2010 lavorano e studiano insieme condividendo la ricerca e l’interesse per la voce, la necessità di intrecciare teatro e musica, azione e canto. Il duo è attivo soprattutto tra Italia e Olanda proponendo sia concerti sia spettacoli di teatro musicale.



Questo appuntamento è il primo di una serie di percorsi di formazione che proseguiranno nel mese di febbraio con La Mano nel Teatro di Figura con Claudio Cinelli il 22 e 23 febbraio, ad aprile con X Formare – Teatro in educazione con Fabrizio Cassanelli e Letizia Pardi e a maggio con un Laboratorio di Drammaturgia a cura di Donatella Diamanti.



Il giorno successivo, domenica 19 gennaio il Teatro ospiterà un evento molto speciale: Little Sweet Concert, una produzione del Teatro dell’Aringa in collaborazione con Telluris Associati.

Un concerto per piccoli e grandi ascoltatori, un’esperienza di immersione nel linguaggio espressivo musicale per vivere l’ascolto e l’interazione con la musica. Una grande occasione, soprattutto per chi ha la fortuna di provarlo nei primi 3 anni di vita, quando la capacità potenziale di apprendimento è al suo apice. il bambino, che durante tutto lo spettacolo sarà libero di muoversi nello spazio, avrà la possibilità di entrare in dialogo con la musica in un modo del tutto libero e personale.

Il concerto può essere fruito in 3 repliche (11:00, 16:00, 17:30) per un massimo di 45 partecipanti ogni replica, è obbligatoria la prenotazione attraverso la mail: teatrorossini@gmail.com.

SCHEDE:



SABATO 18 GENNAIO 2020 ORE 15:30 / 18:30

Workshop di Formazione | USO DELLA VOCE | Belle di Mai



COSTO

35 euro + tessera 15 euro



Info e iscrizioni: teatrorossini@gmail.com



DOMENICA 19 GENNAIO ORE 11:00, 16:00, 17:30

LITTLE SWEET CONCERT | TEATRO DELL’ARINGA

Teatro, canto, musica dal vivo (0-3 anni)



di e con Alice Casarosa, Alice Maestroni, Irene Rametta

produzione Teatro dell’Aringa

in collaborazione con Telluris Associati



BIGLIETTI

10,00 € intero

8,00 € ridotto over 65, allievi antitesi, allievi formazione RóRò

6,00 € ridotto bambini



I titoli sono acquistabili su www.diyticket.it

Max 45 ingressi ogni replica. Prenotazione obbligatoria: teatrorossini@gmail.com



Prevendita: