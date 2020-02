ASCIANO PISANO – Doppio appuntamento live alla Route 66 di Asciano Pisano venerdì 14 e sabato 15 febbraio.



Venerdì 14 Febbraio una serata all’insegna del rock-blues di Eric Clapton ed i suoi Cream con il tributo dei Vladi Blues Band direttamente da Verona salirà sul palco di Via delle Sorgenti. Tutti i grandi successi del grande Slowhand, veri pilastri del rock di tutti i tempi.

Sabato 15 Febbraio arrivano per la prima volta sul palco di Via delle Sorgenti i “Nursery Cryme”, per un tributo speciale a Peter Gabriel e ai grandi Genesis. Ripercorrendo insieme a questa fantastica band la carriera di una dei gruppi più influenti e innovativi degli anni ’70 e ’80!

Il via alla cena alle ore 19.30, porte aperte per il concerto live a partire dalle ore 23.

Per info e prenotazioni 050.857126