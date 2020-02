Doppio appuntamento nel week end a Libreria Civico 14

MARINA DI PISA – Weekend di eventi alla Libreria Civico 14 di Marina di Pisa. Sabato 15 febbraio alle ore 17 l’Associazione musicale Voices in the Wind, con il contributo del Comune di Pisa, presenta Cibo e tecnologia.

Interverranno Armando Piccinni, autore del libro “Drogati di cibo” (giunti editore) e Gianpiero Garau, Scientist dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Pisa, con l’accompagnamento musicale di Fiorenza Messicani. Il tema sarà quello del piacere alimentare. Si parlerà di scelte alimentari, dal meccanismo di attivazione dei nostri sensi al piacere del cibo, che coinvolge il nostro stato emotivo, comportamentale e di salute.

Domenica 16 febbraio sempre alle 18,00 la scrittrice Nadia Chiaverini presenta, insieme a Donatella Piccini, il suo libro di poesie, dal titolo Poesia stregatta e altre visioni, Carmignani Editrice. La Chiaverini vive e lavora a Pisa e ha pubblicato varie raccolte di poesie. I suoi versi sono presenti in blog letterari, riviste e antologie a tema sociale. È presente in antologie di poesia contro la violenza sulle donne: Unanimemente (Ed. Zona, 2011) a cura di G. Gianfelici e L. Sebastianelli – che è stata presentata nel 2011, in occasione della giornata contro la violenza, alla Casa della donna di Roma. Con l’associazione “Chiamiamola Annina” ha partecipato a vari progetti a Livorno, Certaldo e Pisa per diffondere e sostenere la cultura femminile.